В субботу в Киеве до +8 градусов и небольшой дождь

В субботу, 14 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Волынской и Ривненской областях днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +2…+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.