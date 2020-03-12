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В Украине 13 марта ожидаются порывы ветра 12-20 м/с

Самые сильные порывы будут на востоке Украины. 

В Украине 13 марта ожидаются порывы ветра 12-20 м/с
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

В Киеве 13 марта облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10… +12 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем умеренный дождь, температура ночью -1…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, только в Черниговской и Сумской областях днем без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

Напомним, с 8 по 10 марта в Киеве зафиксировали два новых температурных рекорда. В ночь на 8 марта температура не опускалась ниже +7°С, что на 2,2 градуса выше, чем в 1906 году.

Помимо этого, ночь на 10 марта оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже +6,8 градусов, таким образом превысив предыдущий температурный рекорд для этой даты в 1914 году. 

 

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Источник: "Украинские новости"
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