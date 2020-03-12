ПЦУ решила не отменять богослужения на время карантина

"Следует избегать крайностей - как игнорирования опасности, так и впадения в панику".

Православная церковь Украины решила не отменять богослужения на время карантина (12 марта - 3 апреля), несмотря на введенный правительством запрет массовых собраний.

Об этом говорится в сообщении церкви.

ПЦУ отмечает, что с вниманием и пониманием относится к рекомендациям и решений государства, но не видит оснований "принимать обобщенное ограничение на проведение регулярных богослужений".

В то же время церковь считает оправданным отказ от целования святынь (креста, икон, святых мощей) - достаточно просто поклона. Этот же совет касается личных приветствий и выявления уважения между членами церкви, в том числе во время подаче благословения.

ПЦУ рекомендует использовать средства дезинфекции для поддержания чистоты икон и других святынь, а во время принятия причастия просит использовать одноразовые стаканы или ограничиться потреблением только антидора.

Церковь советует верующим оставаться дома, если у них есть признаки болезни или обоснованные основания для отнесения себя к группе риска.

Верующих призывают соблюдать правила личной гигиены и использовать эффективные средства дезинфекции.

"В отношении к ситуации, возникшей в связи с пандемией, следует избегать двух крайностей - как игнорирования реальной опасности, так и впадения в панику", - сказано в заявлении.

На следующей неделе синод ПЦУ обсудит ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, что верующим УГКЦ разрешили не ходить в церковь во время карантина.