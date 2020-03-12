Киевсовет принял решение о запуске 4G в метро

Киевсовет проголосовал за решение, которое разблокирует запуск 4G связи на всех станциях киевского метрополитена. Соответствующее решение поддержал 71 депутат Киевсовета, передает "Укринформ".

"Это установление честных, прозрачных правил сотрудничества между операторами мобильной связи и нашими коммунальными предприятиями", - отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он подчеркнул, что согласно этому решению операторы мобильной связи ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование коммунальной инфраструктурой города.

Напомним, 5 марта операторы мобильной связи компании "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G на станции киевского метрополитена "Академгородок".

На всех станциях реализовать этот проект рассчитывают до конца 2020 года.

5 февраля сообщалось, что в метро Киева снова отложили запуск интернета 4G, т.к. не были приняты все необходимые регуляторные процедуры.