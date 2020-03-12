МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн

Иск был относительно правомерности установления ставок платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 гг.

Хозяйственный суд Киевской области отказал авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в удовлетворении иска о взимании с Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" 876 млн грн. Об этом "Украэрорух" сообщил на фейсбуке.

Иск МАУ касался правомерности установления ставок платы за аэронавигационные услуги в 2016-2017 гг.

"Украэрорух" отстоял в Хозяйственном суде Киевской области государственную позицию на сумму более 876 млн грн по делу с авиакомпанией МАУ. "Украэрорух" доказал, что полностью соблюдает все требования национального и международного законодательства в сфере авиации и на высоком уровне обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве Украины", - сказано в сообщении.

Во время судового заседания предприятие доказало, что "рассчитанные в соответствии с международным и национальным законодательством тарифы на качественно предоставленные и полностью принятые услуги, являются справедливыми".

Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что из-за оккупации Крыма и Донбасса Украэрорух недополучил 19 млрд гривен. Количество транзитных полетов сократилось почти в три раза.