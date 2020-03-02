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МАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию

Авиакомпания не ощущает снижения пассажиропотока. 

МАУ пока не планирует сокращать рейсы в Италию
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пока не планирует сокращать рейсы в Италию и не ощущает снижения пассажиропотока в связи с тем, что в Италия стала одним из крупнейших европейских очагов распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть пассажиры с билетами на рейсы в Италию, которые обратились с просьбой переоформить их вылеты на более поздние даты. Мы это делаем в виде исключения на глубину до двух месяцев от первоначальной даты. Но таких очень немного", - отметили в пресс-службе.

По данным МАУ, всего через фейсбук авиакомпании было 26 подобных обращений, из которых было оформлено пять возвратов, а 21 билет переоформлен на другие даты.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире составило 89 072 человека, из них 80 026 зафиксированы на материковом Китае. В Италии заболели 1694 человека, умерли - 34, выздоровели – 83. 

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