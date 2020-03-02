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В Португалии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом

Среди инфицированных врач, посещавший север Италии, и мужчина, который вернулся из Испании.

В Португалии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В понедельник, 2 марта, в Португалии зарегистрированы первые два случая инфицирования коронавирусом SARS-COV-2. Об этом пишет Reuters.

Одним из заболевших является врач больницы Тамега-э-Суза, который до этого находился на севере Италии. Другой инфицированный - мужчина, который вернулся из Испании. Оба заболевших госпитализированы в больницу в Порту.

Отмечается, что представители Минздрава Португалии официально еще не подтвердили случаи заболевания коронавирусом, однако сегодня они дадут пресс-конференцию о ситуации в стране относительно коронавируса.

Напомним, по состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни COVID-19, но есть четыре подозрения. По словам заместителя министра здравоохранения Виктор Ляшко, за последние дни в лаборатории получили восемь негативных результатов, в том числе три - в воскресенье. 

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