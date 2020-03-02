Консультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавируса

Рябошапка заявил о возобновлении коммуникаций с Ираном по сбитому самолету МАУ.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о возобновлении коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ", однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал Рябошапка.

При этом он подчеркнул, что "как только ситуация немного улучшится, мы возобновим консультации и будем непосредственно общаться с нашими иранскими коллегами".

Напомним, только через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном призвали Иран передать бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

Ранее сообщалось о готовности Ирана передать Украине или другому государству бортописцы самолета МАУ в случае, если не удастся их расшифровать.

Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

15 февраля Иран заявил, что не передаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ другим странам. 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал, что черный ящик "серьезно поврежден" однако после ремонта его можно будет расшифровать.