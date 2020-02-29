Префект должен быть быстрым связным между государством и громадами, - Денис Шмыгаль

В случае введения института префектов, они должны выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых они будут представителями центральной власти.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль в пятницу, 28 февраля, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

"Украина - очень большая. У нас по перспективным планам должен быть создано 1400 громад. 1000 уже создано. Когда вы спрашиваете, кто такой префект и для чего его назначать - это представитель центральной власти в регионе. Он должен быть быстрым связным между Киевом и регионами, в которых он является представителем. Для того, чтобы реакция власти на различные события была быстрее", - заявил вице-премьер.

Шмыгаль также заявил, что наряду с сильным самоуправлением, должно быть и сильное государство, которое будет акцентировать внимание на интересах людей.

"Не важно название - перфект, или урядник, или как-то еще. Это параллель, которая должна быть рядом с местным самоуправлением. Мы хотим сильное местное самоуправление, но нам нужно и сильное государство. Ведь мы не хотим коронавируса, не хотим неконтролируемых последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Никто не говорит о том, что полномочия должны ложиться внахлест. Должно быть четкое разделение, вот местное самоуправление, вот государство. И это должны быть механизмы, которые работают для людей", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что 16 января Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации для доработки с учетом общественного и экспертного мнения. В частности, речь шла о необходимости широкого обсуждения института префектов. 25 февраля Министерство развития общин и территорий совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления начали общественные обсуждения в Киеве и регионах относительно дальнейшей реформы децентрализации. Региональные обсуждения будут проходить в течение 2 недель и до 15 марта должны закончиться итоговым форумом в Киеве.