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С 1 марта у здания Верховной Рады появится почетный караул

Нацгвардейцы будут нести караул под парламентом только по выходным и в праздничные дни.

С 1 марта у здания Верховной Рады появится почетный караул
Фото: Анна Стешенко

С 1 марта в Украине вводится церемониал почетного караула возле Верховной Рады. Его будут нести бойцы Национальной гвардии.

Об этом информирует пресс-служба аппарата парламента.

"В воскресенье, 1 марта 2020, состоится Торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения почетного караула Национальной гвардии Украины возле Верховной Рады Украины, которое будет сопровождаться торжественным поднятием Государственного флага Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нацгвардейцы будут нести караул под парламентом только по выходным и в праздничные дни.

"Несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие государственного флага перед зданием Верховной Рады Украины станет постоянным церемониалом чествования государственных символов", - говорится в сообщении.

Впервые почетный караул заступит под стенами Рады в воскресенье, 1 марта. Торжественное мероприятие запланировано на 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду.

В нем примут участие спикер парламента Дмитрий Разумков, народные депутаты и представители общественности.

Торжественная церемония смены почетного караула у государственного флага Украины в Верховной Раде впервые состоялась в День Государственного флага 23 августа 2019.

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