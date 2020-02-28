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Новая Рада приняла в "турборежиме" меньше законов, чем предыдущая за полгода

"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом".

Новая Рада приняла в "турборежиме" меньше законов, чем предыдущая за полгода
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада IX созыва приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент предыдущего созыва за аналогичный период - 173.

Об этом свидетельствуют подсчеты Комитета избирателей Украины.

При этом депутаты IX созыва чаще работали в пленарном режиме: за полгода они провели 72 пленарные заседания, их предшественники - 63.

"Разговоры о турборежиме оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах, как количество принятых законов или поданных законопроектов, они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Он признал, что оценивать работу парламента по количеству принятых законов не совсем правильно, но такой подход демонстрировало само руководство Рады и депутаты монобольшинства, "акцентируя на своей эффективности".

Напомним, что последние полторы недели Верховная Рада не принимает законы, так как находится в процессе рассмотрения законопроекта о рынке земли.

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