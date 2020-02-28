«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
В Италии количество больных коронавирусом выросло до 453
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения из-за строительства дороги (обновлено)
Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Сирии погибли более 30 турецких военных (обновлено)
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
ГлавнаяПолитика

Рабочая группа ВР утвердила законопроект о референдуме, в ближайшее время его вынесут на обсуждение

Законопроект также предоставят для профессиональной экспертизы международным организациям в сфере народовластия.

Рабочая группа ВР утвердила законопроект о референдуме, в ближайшее время его вынесут на обсуждение
Фото: Ruslan Stefanchuk\ФБ

Рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия утвердила законопроект «О всеукраинском референдуме». В ближайшее время его вынесут на общественное обсуждение. Об этом на фейсбуке сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме"», - написал он.

Кроме общественного обсуждения, законопроект предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия.

Напомним, закон о референдуме нужен, в частности, чтобы вынести вопрос разрешения иностранцам покупать землю в Украине на всеукраинский референдум, как и обещал президент Владимир Зеленский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также