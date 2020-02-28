Рабочая группа ВР утвердила законопроект о референдуме, в ближайшее время его вынесут на обсуждение

Законопроект также предоставят для профессиональной экспертизы международным организациям в сфере народовластия.

Рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия утвердила законопроект «О всеукраинском референдуме». В ближайшее время его вынесут на общественное обсуждение. Об этом на фейсбуке сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

«По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принято конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме"», - написал он.

Кроме общественного обсуждения, законопроект предоставят для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия.

Напомним, закон о референдуме нужен, в частности, чтобы вынести вопрос разрешения иностранцам покупать землю в Украине на всеукраинский референдум, как и обещал президент Владимир Зеленский.