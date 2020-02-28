З усіма і проти всіх: як партії готуються до місцевих виборів

Про те, як партії штурмуватимуть великі міста, LB.ua поговорив з народними депутатами, які курують місцеві вибори та шукать кандидатів для своїх політсил.

Жовтень, на коли заплановані вибори, ще за горизонтом літа, та партії готують свої передвиборчі санки ще з зими. Поки приглядаються до своїх кандидатів та до чужих. І до останніх більш ретельно, адже залежно від сил конкурентів, доведеться приносити в жертву своїх пішаків, проводити рокірування, аби загнати в кут головного суперника – місцевого короля.

Та “Слузі народу” може бути не до сміху: ефект новизни, який спрацював на президентських і парламентських виборах, на місцевих майже напевне дасть збій. Судячи із результатів опитувань, українці готові радше підтримати чинних міських голів, аніж купувати “кота у мішку”.

Міський голова Києва Микола Тищенко та очільник Кривого Рогу Юрій Корявченков (він же “Юзік”) – це сценарні перипетії “Кварталу” чи українські політичні реалії вже восени 2020 року? Обидва варіанти виключати не варто.

Тенденції сезону осінь-2020

Молоді партії формують регіональні осередки, які стануть опорою виборчих штабів, старі політсили займаються розвідкою на полі конкурентів. Обидві групи міряються рейтингами й кандидатами. Розчарувавшись чи зачарувавшись результатами соцопитувань, планують союзи. До політичних угод готові усі. І з усіма. Проти всіх. Десь це буде союз проти чинного мера, який уже давно вріс у головне крісло міста. А десь – спільно дружити проти влади центральної, ексцентричність якої відлякує політиків, котрі звикли грати за класикою.

“Мають бути сильні позиції об'єднання. Швидше за все, “Слуга народу”, використовуючи свій рейтинг, буде через бренд затягувати будь-кого свого. Іншим силам нічого не залишається, окрім як об'єднуватися”, – вважає нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко.

Фото: Макс Левин Вадим Івченко

Про “союз демократичних сил” говорять і в “Європейській солідарності”. Нардеп від “ЄС” Максим Саврасов до потенційних союзників зараховує “Батьківщину”, “Голос” та “Свободу”.

До речі, про мерів, які засиділися. За даними співрозмовників LB.ua з парламентських партій, серйозні стартові позиції мають міські голови у багатьох великих містах – далися взнаки наслідки фінансової децентралізації. Як їх перемогти, партія влади поки не знає. Співрозмовник LB.ua у керівництві “Слуг народу” каже, що треба “креативити і шукати неочевидні варіанти”. Або ж домовлятися. При цьому, президентська партія точно хоче позмагатися з двома Геннадіями – мером Харкова Кернесом та міським головою Одеси Трухановим, а от кількох інших мерів може підтримати. Серед можливих партнерів у “Слузі народу” називають міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича (“Самопоміч”) та мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа (“Свобода”).

Рейтингові мери – лише одна з проблем. Інша – лідери тіньові (чи-то сірі кардинали, чи-то відверті бандити), які є господарями того чи іншого регіону.

“Регіональні еліти будуть намагатися зі всіма працювати на місцевих виборах”, – вважає нардеп зі “Слуги народу”.

Розуміючи, що представники регіональних Зе-команд чи депутати-мажоритарники можуть бути слугами не народними, на Банковій розробили “системне рішення” для чистки власних лав. LB.ua уже писав, що влада призначила нардепів-кураторів у кожній області. Більшість з них не пов'язані з регіоном, тому, мовляв, мають допомогти оцінити ситуацію тверезим поглядом, поговорити з місцевими царьками та представниками влади, членами регіональної Зе-команди і дати свій висновок – варто чи ні підтримувати місцеву владу, з ким укладати союзи та представити кандидатів від “Слуги народу”.

Фото: Макс Левин

Якщо завдання СН – спробувати посунути з міських рад старі обличчя, то для решти партій – знайти панацею проти рейтингу партії Володимира Зеленського, аби не провалитися, як на парламентських виборах. Поки ж опозиційні партії обирають стратегію спостерігача.

“З такою потужною партією, з таким рівнем довіри ніхто нічого не може зробити, окрім неї самої. Чим більше вони працюють, тим кращі у нас результати. Кожен виступ з трибуни чи кожне інтерв'ю – це плюс до нашої загальної перемоги. Як тільки ми починаємо з ними боротися, то йде супротив, але коли просто спостерігаємо, то вже інша ситуація”, – описує “стратегію” перемоги нардеп від “Європейської солідарності” Максим Саврасов.

LB.ua пропонує детальніше зупинитися на містах, щодо яких партії уже визначилися зі стратегіями чи з кандидатами.

Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий має шанси вчетверте вибороти собі крісло. Хоч і не стовідсоткові: у спину йому дихають свободівець, екс-віце-спікер ВР Руслан Кошулинський (на виборах 2015 року змагався з Садовим у другому турі, набрав майже 37%), а також нардеп від “Європейської солідарності”, екс-очільник Львівської обладміністрації Олег Синютка. Непогані стартові позиції мають у місті “Голос” і “Громадянська позиція”, чиї кандидати можуть вийти у лідери.

Фото: politeka.net Андрій Садовий

І Кошулинського, і Синютку пов'язують із екс-депутатом від “Свободи” та бізнесменом Ігорем Кривецьким – давнім політичним опонентом Садового. У партії Порошенка Союз зі “Свободою” у ЄС не заперечують. Нардеп Максим Саврасов розповідає, що підтримка націоналістами Синютки ще обговорюється.

“Це питання перемовин. У них є побажання щодо інших міст. Ми можемо їхнього кандидата підтримати, десь вони нашого”, – коментує Саврасов можливі домовленості.

На руку кандидату від “ЄС” грає справа проти народної депутатки Софії Федини, вважає парламентар від “Голосу” Ярослав Юрчишин. З іншого боку, продовжує розмірковувати Юрчишин, корупційні схеми часів Порошенка відлякують виборців, взяти хоча б справу “Львівського танкового заводу”.

“Львів – це нонконформістське місто. Львів'яни не звикли голосувати за тих людей, яких їм спускають згори, навіть якщо це сивочолий гетьман”, – переконаний Юрчишин.

“Голос” висуватиме свого кандидата. Як у випадку з ЄС, це теж нардеп – бізнесмен, а ще – громадський діяч, засновник Львівської бізнес школи Ярослав Рущишин. Втім, у “Голосу” є й альтернативний варіант: їхні партнери по коаліції із “Української галицької партії” пропонують висунути кандидатом у мери екс-міністерку охорони здоров’я Уляну Супрун. Сама вона поки не пристала на таку пропозицію.

Попри те, що Львів – єдина область України, де Володимир Зеленський програв у другому турі президентських виборів, “Слуга народу”, імовірно, висуватиме свого кандидата. Співрозмовник у партії каже, що влада розглядає у кандидати когось із місцевих активістів. Як варіант, чинний депутат міськради від “Укропу” Ігор Зінкевич.

Івано-Франківськ

Чинний мер Івано-Франківська, член “Свободи” Руслан Марцінків виглядає непереможним. Настільки, що навіть “Слуга” розглядає варіант підтримати його.

“У Франківську, мабуть, будемо з чинним мером працювати. У нього 70% підтримки.

Фото: Чернігівська Свобода Руслан Марцінків

Ми зараз обговорюємо, що робити з чинним успішними мерами. Є кілька підходів. Один - не заважати або виставляти номінального голову списку у міськраду, намагаючись завести свого секретаря. Інша стратегія – підтримувати їх, якщо вони репутаційно чисті. Хоча можемо виставити й свого кандидата”, – розповідає нардеп від “Слуги народу”.

У “Голосі” кажуть, що мають “цікаві кандидатури” на посади мерів Франківська та Тернополя, однак поки “міряють” їхні рейтинги, не розголошуватимуть прізвищ.

З Франківськом цікава ситуація у “Батьківщини”. Зараз партія консолідується зі “Свободою” у питанні ринку землі. Саме прапори партії Тимошенко та націоналістів майорять на акціях протесту проти законопроекту. Тож на місцевих виборах “Батьківщина” теж розглядає можливі союзи зі “Свободою”, але зважаючи на власні інтереси.

“Івано-Франківщина – єдина область, яка дала максимально за президента Тимошенко (у першому турі президентських виборів 2019, - ред.). У нас там сильні партійні позиції. Я думаю, що ми можемо виставити когось і потягатися, щоб подивитися, як воно виглядатиме. Усе залежатиме від кінцевих домовленостей”, – розповідає нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко.

Тернопіль

Ще один мер-свободівець Сергій Надал також може похвалитися значним рейтингом. За даними лютневого опитування “Рейтингу”, його готові підтримати 60% городян. У “Слузі народу” поки сумніваються, чи будуть підтримувати його. Натомість “Батьківщина” розглядає такий варіант.

Фото: facebook/Сергій Надал Сергій Надал (справа)

“У Тернополі сильний Надал. Оскільки ми разом зі “Свободою” щодо ринку землі, не факт, що будемо когось висувати”, – припускає Вадим Івченко.

Закарпаття

Як підійти до Закарпаття, не розуміють у більшості партій. Нині Ужгород очолює Богдан Андріїв. На парламентських виборів він безуспішно балотувався у Раду за списком “Опоблоку”. Сильним конкурентом його не вважають, та є значніші проблеми.

“Закарпаття – це угорці, Балоги і контрабандисти. Там складно знайти людей, які не працюють з ним”, – пояснює депутат від “Батьківщини” Вадим Івченко.

“Слуга” також не розуміє, як завойовувати Ужгород чи тим паче Мукачево, де чинним мером є Андрій Балога – син нардепа Віктора Балоги.

Фото: facebook/Андрій Балога Андрій Балога

“Специфіка Закарпаття така, що там важко щось робити без еліт. Треба зрозуміти, як в цих умовах працювати”, – каже співрозмовник у “Слузі народу”.

“Зрозуміти” має нардеп від “СН” Юрій Арістов – куратор партії на Закарпатті.

Інша специфіка Закарпаття угорськомовні регіони, де велику підтримку має Партія угорців.

“У мішаних прикордонних селах достатньо складно, зважаючи на те, що національні канали тепер кодуються і у глядачів буде доступ лише до специфічних ресурсів, у першу чергу тих, які контролюються Медведчуком”, – пояснює нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Луцьк, Чернівці

Парламентські партії не виявляють великого інтересу до Луцька, розуміючи, що там буде нелегко. Волинь називають регіоном бізнес-партнера Ігоря Коломойського, нардепа Ігоря Палиці та групи “Континіум”, яку заснували загиблий нардеп з групи “Воля народу” Ігор Єремеєв та чинний парламентар Степан Івахів (група “За майбутнє”).

“Там щось треба робити з Палицею. На Волині інших людей не існує”, – визнає нардеп зі “Слуги народу”.

Фото: odessitua.com Ігор Палиця

А ось у Чернівцях партія влади практично визначилася з кандидатом у міські голови. Можливим висуванцем називають керівника обласного осередку партії Віталія Другановського.

“Віталій Другановський ментально підходить для Чернівців – він спокійний, постарший. Через те, що його не призначили губернатором, він не встиг зашкваритися. Тепер ходить критикує губернатора, але він кум Павлюка (бізнесмена з Чернівців,якому приписують вплив на кількадесят нардепів від “Слуги”, – ред.)”, – каже нардеп зі “Слуги народу” і додає: Павлюк – теж частина команди.

Київ

Битва за головне місто країни обіцяє бути видовищною. Серед ймовірних лідерів – чинний мер Віталій Кличко та шоумен Сергій Притула, якого “Голос” вважає своїм козирем.

“Опитування, у яких присутній Сергій Притула, показують, що є великий відсоток киян, який готовий повірити йому на посаді ймовірного голови Києва. Питання вступати у кампанію чи не вступати для людей рівня Сергія Притули, Святослава Вакарчука – це завжди питання останнього стрибка. До моменту, поки не оголошені вибори, завжди будуть вагання. Він (Притула, – ред.) людина сімейна, має ім'я у бізнесі, у своїй сфері. Я думаю, що таки він – “так”. Я навіть не готовий говорити про інші варіанти”, – відповідає нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин на запитання про кандидата у столиці.

Фото: Instagram Сергій Притула

На парламентських виборах усі мажоритарні округи у столиці взяли “Слуги народу”. У зеленого кандидата можуть бути високі шанси на перемогу. Правда, самого кандидата ще немає. Точніше, він не затверджений.

“Є варіанти, але вони обговорюються. Є Ткаченко (Олександ Ткаченко – нардеп від СН, колишній генпродюсер каналу "1+1", - ред.). Ніхто ще йому не давав стоп. Він веде свою кампанію, як може. Вони сильно забуксували з законом про столицю і зараз намагаються розблокувати процес. Є Микола Тищенко. Він активний, амбітний. Зараз Колю “поміряємо”. Можливо, треба шукати неочевидне рішення”, – говорить співрозмовник у “Слузі народу”.

“Міряти” збирається і “Європейська солідарність”. За словами Саврасова, партія Порошенка перевіряє рейтинг народного депутата, генерала Михайла Забродського.

На фоні таких кандидатів, “Батьківщині” не лишається нічого іншого, окрім як підтримати одного з кандидатів. І важливо зробити правильну ставку.

“У Києві ми можемо підтримати Кличка, хоча він і не з нашої політичної сили. Кличко, якщо піде сам, то буде конкурувати з “СН”. Притулі швидко рейтингу не набрати, коли піде розкрутка. У нас будуть два варіанти: або Кличко, який нам зрозумілий, або “Слуга народу”, яка заведе не зрозуміло кого, як це було у Верховній Раді. Найвірогідніше, будемо об'єднуватися тільки для того, щоб не дати “СН” провести ідіотів”, – каже нардеп Вадим Івченко.

Черкаси

Мер від “Батьківщини” Анатолій Бондаренко, ймовірно, вдруге змагатиметься за пост. Протистояти йому партії збираються ледь не єдиним фронтом.

Фото: Lb.ua Анатолій Бондаренко

У “Слузі народу” була “напівсерйозна розмова” з нардепом, колишнім ведучим Олександром Скічком, щоб висунути його кандидатом. Скічко такою розмовою не зацікавився. Тому у “Слузі” приглядаються до іншого кандидата – підприємця зі сфери ІТ, місцевого політика Віктора Євпака. Що цікаво, своїм кандидатом його називають і в “Голосі”.

“Віктор Євпак скоріш за все буде йти від “Голосу”. Віктора підтримує достатньо велика кількість політичних сил нового формату”, – запевняє нардеп від “Голос” Ярослав Юрчишин.

Співрозмовник LB.ua у “Слузі народу” пропонує Євпака як кандидата на противагу Бондаренку.

“Євпак може бути компромісним варіантом між нами і “Голосом”, – вважає нардеп із СН.

Рішення щодо такого компромісу ще не ухвалено. Між політсилами тривають перемовини. Сам Євпак у коментарі LB.ua каже, що поки не готовий сказати, під яким прапором піде на вибори.

“Я хочу і зроблю все, щоб бути єдиним кандидатом від усіх демократичним сил, включаючи “Голос”, “Слугу народу”, “Самопоміч”, “ДемАльянс”, “Народний контроль”, “Громадянську позицію”, – переконує Євпак.

Дніпро і Кривий Ріг

Анонімний “Слуга народу” поки не дотягується до рейтингу чинного мера Дніпра Бориса Філатова, хоча й має високу підтримку, твердить співрозмовник у СН.

Фото: KP.ua Борис Філатов

Крім того, що Дніпропетровщина – батьківщина президента (це автоматично збільшує позиції “зелених”), це ще й вотчина родини Вілкулів. Тож блакитно-білий клан у вигляді “Опоблоку” теж відгризатиме рейтинг.

“Батьківщина” розглядає варіант підтримати іншого кандидата.

“У Дніпрі будуть Коломойський, Корбан, “Слуга народу”, Вілкул. Там буде серйозна історія. Незалежні зможуть піти від нас. Не секрет, що ми готові підтримати лідера “Громадської сили” Загіда Краснова. Філатов взяв на себе негатив, а Загід не встиг”, – розповідає нардеп Вадим Івченко.

Юрій Вілкул може знову закріпитися у Кривому Розі. Минулі вибори закінчилися для Вілкула протестами і судовою тяганиною. Ці ж теж обіцяють попсувати йому нерви. “Слуга народу” має хороші стартові позиції і яскравого криворіжця. Так-так, мова йде про актора “Кварталу” “Юзіка”, він же нардеп Юрій Корявченков.

“Чому б ні? Він популярний мажоритарник. Він сам не дуже хоче, але ми хочемо. Президент його вмовить”, – переконаний співрозмовник у “Слузі народу”.

Корявченков поки однозначно не відповідає на запитання, чи висуватиметься.

“Подивимося”, – сказав він LB.ua.

Запоріжжя

Схоже на те, що чинний міський голова Запоріжжя Володимир Буряк не матиме особливих проблем з переобранням. За останні роки Буряк остаточно дистанціювався від іміджу “людини Ахметова”, який чіпляли на нього на виборах мера 2015 року, і закріпив за собою образ “господарника”.

Фото: akzent.zp.ua/ Володимир Буряк

Що ж до “Слуги народу”, то у Запоріжжі у президента чимало старих “КВНівських” зв’язків (один з проектів, в якому виступав колись Володимир Зеленський, називався “Запоріжжя-Кривий Ріг Транзит”). То ж і “наглядачем” за місцевими виборами від СН був обраний колишній КВНщик, а нині нардеп Олександр Кабанов. Місцеві медіа пов’язують його з чи то з власником “Мотор-Січ” В’ячеславом Богуслаєвим (Кабанов працював на його ТБ-каналі “Алекс”), чи то з нардепом від “Опозиційної платформи – За життя” Володимиром Кальцевим. Обоє, безумовно, робитимуть свої ставки на місцевих виборах.

Проте підтримка (навіть непублічна) Кальцева чи кандидата від Богуслаєва “Слугою народу” буде надто ризикованою для “нових облич”. Особливо на тлі падіння рейтингів СН в регіоні. До того ж, після парламентських виборів, на яких Богуслаєв програв свій традиційний 77-й мажоритарний округ весільному фотографу від СН Сергію Штепі, багато хто в Запорожжі засумнівався у всесильності власника “Мотор-Січі”.

Харків

Як в інших містах сходу й півдня, за Харків боротиметься чинний мер (у випадку балотування), кандидати від ОПЗЖ та “Слуги народу”. До виборів на Харківщини партію влади готують нардеп Павло Сушко та Вадим Слюсарев – колишній помічник сина екс-генпрокурора Віктора Пшонки Артема. Аби перемогти Геннадія Кернеса, мажоритарниками тут не обійтися. Тож у “Слузі” поки креативлять над кандидатом.

Фото: facebook/Геннадий Кернес Геннадій Кернес

Решті партій залишається невелика доля проукраїнського електорату. ЄС поки не покладає великі надії на Харків і планує “розвідати” ситуацію на довиборах на 179-ому мажоритарному окрузі (Харківська область) і після цього вирішувати, чи взагалі когось висувати. Нардеп із “Голосу” Ярослав Юршин каже, що ЄС втратила підтримку свого електорату після того, як глава адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін очолив харківський осередок ОПЗЖ.

“У Харкові теж є частина активних українських патріотів. Це своєрідне культурне гетто з Жаданом і цим середовищем на чолі, але це не означає, що вони не трендсеттери, які можуть залучити ширше середовище для соціальних питань, боротьби з корупцією”, – вважає Ярослав Юрчишин і сподівається, що саме “Голос” отримає їхні голоси. Ніша справді є: у 2015 році електоральний попередник “Голосу”, партія “Самопоміч” набрала у Харкові майже 16%.

Одеса

Основній плацдарм боротьби пророкують між чинним мером Геннадієм Трухановим, кандидатом від ОПЗЖ (найімовірніше, нардепом Миколою Скориком) та “слугою народу”. Іншим партіям сообливо нема на що розраховувати. У партії президента проводять кастинг на свого кандидата. Одеського мажоритарника Олексія Леонова, який фактично почав свою кампанію, поки називають “самоназваним” кандидатом.

Президент на прес-марафоні заявляв, що хотів би бачити мером Одеси Олександра Андросова, “але він не хоче йти в політику”. Андросов – продюсер і ведучий програми “Що? Де? Коли?”, очолював Зе-команду в Одесі на етапі виборів.

Одеса – типовий приклад міста-проблеми для “Слуги народу”. Свого рейтингово кандидата немає, а депутати-мажоритарники, які ще півроку тому мали впізнаваність у великих містах на рівні статистичної похибки, мерів-динозаврів не переможуть. Тому влада збирається (знову ж таки) “креативити”.

“Нам треба у цих містах висувати несистемне рішення. Це не повинен бути депутат. Це має бути, як президентська кампанія, несподівано”, – пропонує нардеп від “Слуги народу”, який займається місцевими виборами.

Донецька та Луганська області

Традиційний регіон біло-блакитного електорату ризикує не позеленіти на фоні стрімких та впевнених провалів влади. Й ОПЗЖ, й рештки “Опоблоку” спробують закріпитися на місцях. ОПЗЖ відправила туди важкий десант, який шукатиме кандидатів. Донецьку партійну організацію очолила народна депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська, Луганську – перший номер партії Юрій Бойко. “Слузі народу” на руку розділення у рядах колишніх регіоналів, та ситуативні домовленості можуть ускладнити боротьбу за регіон.

Фото: facebook/ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

“Переговорний процес триває, і з “Опоблоком” у тому числі на регіональному рівні”, – розповідає нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородній.

У Луганській області “Слуга народу” збирається домовлятися з нардепом Сергієм Шаховим, який має значний вплив у регіоні.

“Щодо Сєвєродонецька буде з Шаховим якась домовленість, мабуть. Там без нього неможливо. Хоча у нас у Сєвєродонецьку 26%, в ОПЗЖ – 20% і в “Опоблоку” – 14%. У Краматорську взагалі важко зрозуміти бандитські розкладки”, – каже співрозмовник у “Слузі”.

В ОПЗЖ на питання про те, як будуть боротися за свій електорат, відповідають так само, як і в “ЄС”, – чекати.

“У “Слуги народу” електоральний ресурс вичерпується. Рейтинг падає, і він буде ще більше падати через те, що творять у Верховній Раді слуги народу. Я багато отримую повідомлень на сторінці у Facebook. Сьогодні пишуть: “Передайте слугам народу, якщо вони продадуть українську землю, то нехай шукають місце у Ростові”, – каже нардеп від ОПЗЖ Юрій Загородній та радить дочекатися осені. – Питання землі багато чого змінить на політичній карті України”.

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Теперішній період підготовки до місцевих виборів – це своєрідні оглядини, коли партії вивчають ситуацію та приглядаються до майбутніх партнерів. У результаті таких союзів можуть народитись неочікувані кандидати. Якщо вони будуть успішними, то на регіони чекає перерозподіл влади.