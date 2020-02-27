"Голос" изложил свой план по деоккупации Донбасса

Партия "Голос" в четверг, 27 февраля, представила план по деоккупации юга Донецкой и Луганской областей и восстановлению территориальной целостности Украины.

Об этом говорится на сайте партии.

Срок реализации плана - около семи лет (при идеальных условиях - четыре года). По прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состоятся первые местные выборы.

"Это план для обсуждения. В нем многое можно менять, потому что финальный план должны поддержать большинство экспертов, которым верит украинское общество. Но это план, основанный на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней. Мы назвали его «План холодной деоккупации» - холодной, потому что надеемся, что именно таким образом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы - восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", - заявил глава партии Святослав Вакарчук.

План состоит из восьми этапов: