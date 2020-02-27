Брата Ющенко лишили докторской степени
Брата Ющенко лишили докторской степени
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
Когда будет Украина. Ответ Владиславу Суркову
ГлавнаяПолитика

"Голос" изложил свой план по деоккупации Донбасса

Возвращение оккупированных районов может растянуться на годы.

"Голос" изложил свой план по деоккупации Донбасса
Фото: goloszmin.org

Партия "Голос" в четверг, 27 февраля, представила план по деоккупации юга Донецкой и Луганской областей и восстановлению территориальной целостности Украины. 

Об этом говорится на сайте партии.

Срок реализации плана - около семи лет (при идеальных условиях - четыре года). По прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны состоятся первые местные выборы.

"Это план для обсуждения. В нем многое можно менять, потому что финальный план должны поддержать большинство экспертов, которым верит украинское общество. Но это план, основанный на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней. Мы назвали его «План холодной деоккупации» - холодной, потому что надеемся, что именно таким образом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы - восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", - заявил глава партии Святослав Вакарчук.

План состоит из восьми этапов:

  1. Долгосрочное прекращение огня.
  2. После шестимесячного перемирия должно начаться создание демилитаризованной зоны глубиной 2,5 км с привлечением международной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ
  3. Еще через год должен начаться процесс разоружения.
  4. Спустя год, после успешного завершения процесса вывода тяжелого вооружения и бронетехники с оккупированных территорий, можно будет приступить к созданию предпосылок процесса деоккупации Донбасса. Этот этап предусматривает подготовкусоздания временной международной администрации (ВМА), а также окончательную демилитаризацию.
  5. Срок работы временной международной администрации - не меньше года. Она заменит квазигосударственные структуры оккупационного режима. В это время должны быть согласованы условия, порядок и сроки передачи контроля за неконтролируемыми участком украинско-российской границы; условия амнистии боевиков.
  6. На следующем этапе оккупированные районы не меньше чем на 1 год перейдут под контроль временных украинских администраций, а на границу вернутся сотрудники Государственной пограничной службы.
  7. В случае выполнения всех предыдущих договоренностей, но не ранее чем через год, по согласованию с СНБО возможно будет проведение местных выборов.
  8. Последний, восьмой этап предусматривает расширение "нормандской четверки" до "шестерки" за счет США и Великобритании. Вместе они должны будут внедрить стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также