Украина выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военных в Сирии

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено существенным эскалацией ситуации в Идлибе и выражает соболезнования Турции из-за гибели военнослужащих в результате авиаудара.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и всячески содействует, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

МИД призывает к скорейшему решению ситуации.

"Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец, а очередная гуманитарная катастрофа в Сирии - предотвращена", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. "Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении", - говорилось в заявлении.

Кроме того, в связи с атакой, посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон не исключила вероятности применения Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.