Генсек ООН призвал прекратить огонь в Сирии

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с глубокой обеспокоенностью следит за эскалацией на северо-западе Сирии и призывает прекратить огонь.

Об этом говорится в его заявлении на сайте ООН.

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом", - подчеркивается в заявлении.

Гутерреш подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта нет. Единственным устойчивым решением, по его убеждению, является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности.

Напомним, поддерживаемые Россией сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли более 30 турецких военнослужащих. На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.