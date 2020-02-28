​Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за ситуации в сирийском Идлибе

"Любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности", - отметили в Альянсе.

Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки на турецких военнослужащих в сирийском в Идлибе. Заседание пройдет в пятницу в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

Отмечается, что Совет НАТО проведет консультации.

"В соответствии со ст.4 договора, любой союзник может запросить консультации, когда, по его мнению, существует угроза его территориальной целостности, политической независимости или безопасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сил режима Башара Асада, поддерживаемого Россией, погибли более 30 турецких военнослужащих.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. "Столтенберг осудил продолжающиеся ковровые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении", - говорилось в заявлении.

Кроме того, в связи с атакой, посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон не исключила вероятности применения Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.