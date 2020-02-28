В Литве и Беларуси зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом

В Литве зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на литовские власти.

Сведения о заболевании были подтверждены всего через два дня после того, как на заседании правительства было решено ввести в стране режим чрезвычайного положения для использования средств из госрезерва на организацию профилактических мер.

По данным властей, заболела женщина, которая 24 февраля вернулась в страну после поездки в Италию. Она госпитализирована в больницу Шауляя и изолирована от контактов. Медики держат ее под наблюдением, симптомы заболевания у нее выражены незначительно, температура нормальная.

Также зафиксирован первый случай заболевания в Беларуси, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что вирус обнаружили у одного из студентов, приехавших из Ирана.

"При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - сообщили в Минздраве РБ.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, министерство здравоохранения Беларуси приняло решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран с 20 февраля.

Сейчас в стране проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса.

Напомним, в европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация - в Италии. Подробнее читайте в материале LB.ua "Коронавірус в Італії. Або як регіони та уряд Італії паніку долають".

Ранее случаи заражения также были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах ЕС.

Коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.