В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Андрей Загороднюк: «С точки зрения безопасности, «Минские соглашения» нам подходят»
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
Епідемія страху, або Чому закриваються туберкульозні диспансери в Україні
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
В Киеве найден мертвым бизнесмен из Кривого Рога Вульф
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
​Вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%, - источники
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
На пикете под Офисом президента мужчина совершил самоподжог (обновлено)
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
«Что случилось? Все ищут Тигипко…»
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
NASA впервые зафиксировало сотни землетрясений на Марсе
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
Польша опровергла наличие коронавируса в стране (Обновлено)
ГлавнаяМир

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него

Число погибших от коронавируса в стране составило 26 человек, у 245 иранцев подтвердили наличие COVID-19.

Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него
Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар
Фото: aa.com.tr

Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом нового типа, сообщает Анадолу.

Об этом иранскому информагентству IRNA сообщила советник вице-президента Фериба Ибтихадж.

По ее словам, тесты на коронавирус COVID-19 у Эбтекар дали позитивный результат. Ибтихадж отметила, что Эбтекар находится под карантином у себя дома.

Все окружение вице-президента сдало тесты на наличие коронавируса нового типа, результаты будут известны в субботу, 29 февраля.

Также сообщается, что бывший посол Ирана в Ватикане 81-летний Хади Хосровшахи скончался от коронавирусной инфекции.

Согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, 81-летний священнослужитель скончался в больнице в Иране.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 27 февраля, число

погибших от коронавируса в стране составило 26 человек, у 245 иранцев подтвердили наличие COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Впервые коронавирус нового типа был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также