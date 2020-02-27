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Парламент Шотландии одобрил закон о бесплатных прокладках и тампонах для женщин

Шотландия стала первой в мире страной, в которой женщины будут бесплатно пользоваться средствами личной гигиены.

Парламент Шотландии одобрил закон о бесплатных прокладках и тампонах для женщин
Фото: femina-maskulina.ru

Парламент Шотландии утвердил планы по обеспечению доступности санитарно-гигиенических изделий для всех женщин.

Таким образом, Шотландия стала первой в мире страной, женщины которой будут бесплатно пользоваться прокладками и тампонами.

За решение проголосовали 112 депутатов, один воздержался. Всего в парламенте 113 человек, передает Reuters.

Законопроект предполагает, что тампоны и гигиенические прокладки будут доступны в специально отведенных общественных местах, таких как общественные центры, молодежные клубы и аптеки.

На это ежегодно будет выделяться более 31 млн долларов США.

В 2018 году Шотландия стала первой страной в мире, которая предоставила бесплатные санитарные продукты в школах, колледжах и университетах.

Санитарные товары в Великобритании в настоящее время облагаются налогом в 5%. Правительство бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона заявило, что оно хочет положить конец этому "налогу на тампон", но его руки связаны правилами Европейского союза, которые устанавливают налоговые ставки для определенных продуктов.

Правительство объявило, что оно снизит налог в 2016 году, но пока этого не произошло.

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