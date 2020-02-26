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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Грузии

COVID-19 обнаружили у гражданина Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан.

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Грузии
Фото: rustavi2.ge

Первый случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Грузии.

Как сообщила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, COVID-19 был идентифицирован у гражданина Грузии, который приехал из Ирана через Азербайджан, сообщает телеканал Rustavi 2.

"Мужчина на границе был проверен нашими пограничниками, которые были полностью экипированы, так как их здоровье очень важно для нас. Они тоже будут помещены на карантин", - сообщила Тикарадзе.

По ее словам, зараженный коронавирусом мужчина помещен в инфекционную больницу. Его здоровью на данный момент ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей.

По состоянию на 25 февраля там официально зарегистрировали 95 случаев заражения, 15 человек умерли, в том числе трое - за последние сутки.

По всей вероятности, вирус был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран. Китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции.

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