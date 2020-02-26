​В Италии за сутки число инфицированных коронавирусом выросло почти на 100 человек

По состоянию на 26 февраля в стране зафиксировано 322 больных.

В Италии за последние сутки количество инфицированных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 93 человека.

Об этом свидетельствуют сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

Так, 25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня, 26 февраля, - 322 больных. Скончались 10 человек, один выздоровел. Ранее сообщалось об 11 умерших.

По состоянию на 26 февраля, подтверждено 81 002 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 762 человек умерли, 30 098 - выздоровели.

Напомним, 25 февраля в Румынии первый случай заражения коронавирусом подтвердили у молодого мужчины, который вернулся из Италии.