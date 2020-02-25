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Число жертв COVID-19 в Италии возросло до 11

Все умершие - пожилые люди.

Число жертв COVID-19 в Италии возросло до 11
Фото: EPA/UPG

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Италии возросло до 11 человек.

Итальянское агентство ANSA сообщает о смерти еще четырех пожилых людей.

"Последние четыре жертвы - это 84-летний мужчина из Нембро, провинция Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо в провинции Лоди и 76-летняя женщина, которая была госпитализирована в реанимацию в Тревизо после респираторных осложнений", - говорится в сообщении.

Чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли во время пресс-конференции заявил, что число инфицированных COVID-19 в Италии составило 322 человека, в том числе три случая подтверждены на Сицилии.

Также сообщается, что первый зафиксированный случай коронавируса в Барселоне - у 36-летней итальянки, которая проживает в Испании. "Она только что вернулась из поездки в Италию между Бергамо и Миланом", - отмечает агентство.

Кроме того, коронавирус нового типа нашли у двух итальянцев из Бергамо, которые заразились в Тироле.

Ранее 25 февраля в Румынии первый случай заражения коронавирусом подтвердили у молодого мужчины, который вернулся из Италии.

В Хорватии коронавирус зафиксирован у посетившего Милан молодого человека.

Первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. 

Также 25 февраля первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии.

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