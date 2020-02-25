Коронавирус попал в Австрию

Один из заболевших приехал из итальянской области Ломбардия.

В Австрии подтвердили первые случаи коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом пишет Kurier со ссылкой на главу земельного правительства Тироля Гюнтера Платтера.

Два 24-летних пациента с невысокой температурой находятся на изоляции в одной из клиник Инсбрука.

Это административный центр федеральной земли Тироль, граничащей с Италии, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия.

Напомним, что в Италии за последние дни зафиксировали больше 280 случае заражения коронавирусом, подавляющее большинство - в Ломбардии.

Умерли семь человек.