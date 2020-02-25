Умер бывший министр обороны СССР Язов

Он был одним из лидеров путча 1991 года.

В Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на российское министерство обороны.

Язов, которого в прошлом году признали виновным в военных преступлениях, будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Язов был последним министром обороны СССР, занимал эту должность в период с 1987 по 1991 год.

В августе 1991 года Язов вошел в состав ГКЧП, отдал приказ о вводе в Москву танков и другой тяжелой военной техники. После Августовского путча маршала арестовали и обвинили в измене Родине, до 1993 года он находился в следственном изоляторе "Матросская тишина" в Москве. Спустя год маршал был амнистирован.

После смерти Язова в живых остался только один член ГКЧП - первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов.