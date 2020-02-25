В индийском Дели в ходе протестов из-за нового закона о гражданстве были убиты семеро людей, еще около 90 получили ранения. Об этом пишет Reuters.

"У некоторых из тех, кто был доставлен, имелись огнестрельные ранения", – сообщил дополнительный медицинский суперинтендант в больнице Гуру Тег Бахадур, доктор Раджеш Калра.

Столкновения прошли между противниками и сторонниками нового законодательства. Полиция применяла слезоточивый глаз и дымовые гранаты, пытаясь разогнать бросающих камни митингующих.

Среди погибших есть один правоохранитель. Митинги начались незадолго до прибытия в Дели президента США Дональда Трампа, который должен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 февраля.

По состоянию на утро вторника из-за массовых беспорядков остаются закрытыми некоторые школы и пять станций метро.

Акции протеста из-за нового закона, который упрощает получение гражданства Индии для немусльман из трех соседних мусульманских стран, длятся с декабря.

Моди обвиняют в подрыве светских традиций Индии, но его партия отрицает любую предвзятость в отношении более чем 180-миллионного мусульманского меньшинства в Индии.

Напомним, в августе 2019 индийское правительство указом президента лишило единственный мусульманский штат Джамму и Кашмир особого статуса. Его отмена означает, что люди из других штатов смогут покупать недвижимость в Кашмире. Ранее занимать государственные должности и учиться в колледжах Кашмира могли только жители штата.