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Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте

По еще троим статьям обвинения он был оправдан. 

Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Фото: EPA/UPG

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти обвинительных статей, пишет CNN. Вердикт вынесла коллегия присяжных. 

"Вайнштейн виновен в совершении преступного полового акта первой степени и изнасиловании третьей степени", – сообщили журналисты из судебного зала.

Во время судебных заседаний показания против Вайнштейна дали шестеро женщин. Они заявили, что режиссер подверг их сексуальному насилию, хотя Вайнштейну предъявлено уголовное обвинение только в отношении двух из них. Остальным было разрешено давать показания, чтобы установить модель поведения.

Обвинение основывалось на показаниях бывшей ассистентки телепродакшена Мириам Хейли, которая сообщила, что Вайнштейн навязал ей оральный секс в его квартире в 2006 году, и бывшей начинающей актрисы Джессики Манн, которую он изнасиловал в гостиничном номере в 2013 году.

При этом Манн и Хейли признали, что они продолжали видеться с Вайнштейном после предполагаемых нападений, а затем имели половой контакт с ним. Это свидетельство осложнило дело обвинения. 

По обвинению в так называемом хищническом сексуальном насилии присяжные не признали режиссера виновным. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение. 

За те статьи, по которым Харви Вайнтшейн был признан виновным, ему грозит от пяти до 25 лет.

Напомним, в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии. 

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