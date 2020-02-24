Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте

По еще троим статьям обвинения он был оправдан.

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн был признан виновным по двум из пяти обвинительных статей, пишет CNN. Вердикт вынесла коллегия присяжных.

"Вайнштейн виновен в совершении преступного полового акта первой степени и изнасиловании третьей степени", – сообщили журналисты из судебного зала.

Во время судебных заседаний показания против Вайнштейна дали шестеро женщин. Они заявили, что режиссер подверг их сексуальному насилию, хотя Вайнштейну предъявлено уголовное обвинение только в отношении двух из них. Остальным было разрешено давать показания, чтобы установить модель поведения.

Обвинение основывалось на показаниях бывшей ассистентки телепродакшена Мириам Хейли, которая сообщила, что Вайнштейн навязал ей оральный секс в его квартире в 2006 году, и бывшей начинающей актрисы Джессики Манн, которую он изнасиловал в гостиничном номере в 2013 году.

При этом Манн и Хейли признали, что они продолжали видеться с Вайнштейном после предполагаемых нападений, а затем имели половой контакт с ним. Это свидетельство осложнило дело обвинения.

По обвинению в так называемом хищническом сексуальном насилии присяжные не признали режиссера виновным. В противном случае ему могло бы грозить пожизненное заключение.

За те статьи, по которым Харви Вайнтшейн был признан виновным, ему грозит от пяти до 25 лет.

Напомним, в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.