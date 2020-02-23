"Аль-Каида" подтвердила факт гибели Касима аль-Рими

Террористическая организация "Аль-Каида" подтвердила факт гибели главаря исламистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" Касима аль-Раими.

Об этом сообщила неправительственная мониторинговая организация Site Intelligence Group, передает Голос Америки.

Ранее о том, что американские военные ликвидировали аль-Рими в ходе антитеррористической операции в Йемене, заявил президент США Дональд Трамп.

США рассматривают "Аль-Каиду на Аравийском полуострове" как одно из наиболее опасных ответвлений созданной Усамой бин-Ладеном террористической сети "Аль-Кайда". С 2009 года она ведет террористическую деятельность в Йемене и Саудовской Аравии.

В 2015 году глава "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Касим аль-Райми призвал сторонников совершать теракты в США. Аль-Райми стал главой АКАП после смерти его предшественника Абу Харейра ас-Санани, который был убит при помощи американского беспилотника.