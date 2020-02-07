Белый дом заявил о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

В 2015 он призывал совершать теракты в Штатах.

В результате антитеррористической операции США в Йемене был ликвидирован основатель и глава террористической организации "Аль-Каида" на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Приказ о его устранении отдал президент США Дональд Трамп.

Касим аль-Райми присоединялся к террористам еще в 90-х годах и работал в Афганистане на Усаму бен Ладена. Затем возглавил "Аль-Каиду на Аравийском полуострове".

Сообщается, что по указанию Райми террористы "совершали непристойное насилие над мирными жителями в Йемене и стремились совершить и вдохновить многочисленные нападения на США и их силы".

"Его смерть еще больше наносит удар по глобальному движению "Аль-Каиды", и это приближает нас к устранению угроз, которые эти группы представляют нашей национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году глава "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) Касим аль-Райми призвал сторонников совершать теракты в США. Аль-Райми стал главой АКАП после смерти его предшественника Абу Харейра ас-Санани, который был убит при помощи американского беспилотника.

"Аль-Каида на Аравийском полуострове" – исламистская организация, с 2009 года ведущая террористическую деятельность в Йемене и Саудовской Аравии. В США полагают, что АКАП является самым опасным подразделением "Аль-Каиды", поскольку его боевики большое число терактов совершают за рубежом.