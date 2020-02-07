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В Грозном избили адвоката, которая защищала украинских политзаключенных Гриба и Клыха

Она находилась там из-за судебного процесса над ее подзащитным. 

В Грозном избили адвоката, которая защищала украинских политзаключенных Гриба и Клыха
Марина Дубровина
Фото: glavcom.ua

В Грозном около полуночи 6 февраля напали на адвоката Марину Дубровину, которая ранее представляла интересы бывших украинских политзаключенных Павла Гриба и Станислава Клыха. Вместе с ней напали на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

Адвокат Дубровина была избита, пишет "Новая газета". Пострадавшие обратились к правоохранителям. 

"Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами. Нападавшие снимали свои действия на камеру", – добавили в СМИ.

Милашина и Дубровина находились в Грозном из-за судебного процесса против Ислама Нуханова. Адвокат представляла его интересы, журналистка освещала судебный процесс. Нуханов был задержан чеченской полицией. По информации "Новой газеты", поводом для этого стали его ролик в соцсетях о "чеченской Рублевке" – поселке в центре Грозного, где живет ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова. 

Ранее Дубровина защищала украинца Станислава Клыха, который был задержан в России якобы за участие в Первой чеченской войне.

Также Дубровина была адвокатом украинца Павла Гриба, который в 2017 был задержан в Гомеле (Беларусь), куда поехал на встречу с россиянкой, с которой познакомился в соцсети. Он считался без вести пропавшим, но спустя несколько недель ФСБ России сообщило украинскому консульству в Ростове-на-Дону, что Гриб находится в СИЗО в Краснодаре и обвиняется в подготовке теракта в школе Сочи. 

Напомним, что Павел Гриб и Станислав Клых были освобождены в рамках обмена между Россией и Украиной в сентябре 2019 года. 

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