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Мужчина с ножом напал на прохожих в Лондоне, есть пострадавшие

Нападавшего застрелила полиция.

Мужчина с ножом напал на прохожих в Лондоне, есть пострадавшие
Фото: foxnews.com

На юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом информирует полиция Лондона.

Сообщается о нескольких пострадавших. Нападавшего застрелили. Правоохранители расследуют инцидент как теракт.

Очевидцы с места происшествия сообщили BBC, что слышали три выстрела около 14 часов по местному времени (16:00 по Киеву).

На место происшествия прибыли врачи, которые помогают пострадавшим.

Напомним, в ноябре в Лондоне в результате нападения вооруженного мужчины погибли два человека. Известно, что нападавший, которого застрелил полицейский, за год до инцидента был освобожден из тюрьмы условно-досрочно после отбывания наказания за участие в заговоре о взрыве на Лондонской фондовой бирже. Он посещал конференцию о реабилитации заключенных, где и совершил нападение.

28-летнего юношу преследовали и задержали представители общественности, они были вооружены огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. 

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