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Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран

Об этом пассажирам сообщили перед посадкой.

Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Фото: EPA/UPG

В самолете "Уральских авиалиний" по маршруту Сиань-Екатеринбург отказали в полете пассажирам, которые не являются гражданами России. На борт не попали граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана, пишет "Хартия 97".

Инцидент произошел 2 февраля.

По словам гражданки Беларуси, о том, что ее не возьмут на борт сообщили перед посадкой в китайском аэропорту. 

Женщина рассказала, что должна была вылететь из Сианя 3 февраля, но сначала ей перенесли время вылета на 2 февраля, а когда она приехала в аэропорт, то билеты на рейс не выдали. Маршрут девушки должен был быть таким: Сиань-Екатеринбург-Москва-Минск. 

В аэропорту пассажирам не сообщили о причине отказа в перелете. Однако в посольстве Беларуси уточнили, что сейчас чартерными рейсами из Китая российские авиалинии будут перевозить только граждан России.

В итоге в аэропорту приняли решение вернуть не улетевшим пассажирам деньги за билеты.

Издание пишет, что авиакомпания "Уральские авиалинии" ранее анонсировала приостановку 11 рейсов в Китай с 1 февраля из-за распространения коронавируса.

Напомним, ранее Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из Китая

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