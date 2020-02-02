Центробанк Китая намерен поддержать экономику страны на 156 млрд евро

Народный банк Китая заявил о намерении влить в китайскую экономику 1,2 триллиона юаней, что сейчас соответствует 156 миллиардам евро. Согласно заявлению банка, так называемая операция обратного выкупа начнется 3 февраля, передает DW.

После этого общая ликвидность в банковской системе будет на 900 млрд юаней выше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Это сделка, при которой ценные бумаги покупаются и одновременно заключается соглашение об их обратной продаже по заранее оговоренной цене", - говорится в сообщении.

Целью вливания в банке называют поддержку "приемлемой и достаточной ликвидности" в банковской системе и стабильности валютного рынка во время вспышки нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Днем ранее центробанк анонсировал ряд мер монетарной и кредитной поддержки для предприятий, участвующих в борьбе с эпидемией вируса, в частности медицинских компаний. Также в Народном банке Китая призвали частные финансовые институты предоставлять "достаточные кредитные ресурсы" больницам и другим медицинским организациям в рамках этих мероприятий.

Решение Народного банка Китая было обнародовано за день до открытия финансовых рынков страны, которые были закрытыми через праздничные выходные до китайского Нового года и на фоне опасений относительно разрушительного влияния вспышки болезни на китайскую экономику.

Отмечается, что в последние годы экономический рост Китая начал заметно замедляться. Экономисты оценивают рост китайского ВВП в 2019 году в 6,1 процента. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Некоторые аналитики предупреждают, что в случае, если эпидемия нового коронавируса продлится значительный период времени, это может еще сильнее ухудшить экономические показатели страны.

Болезнь, впервые зафиксирована в китайском 11-миллионном городе Ухань, быстро распространилась Китаем. По последним данным, минимум 14380 человек было инфицировано, 305 людей умерли.

В воскресенье, 2 февраля, первый летальный случай от коронавируса 2019-nCoV было зафиксировано за пределами Китая. 44-летний гражданин КНР скончался в больнице на Филиппинах.