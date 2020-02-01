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Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за "мирного плана" Трампа

Аббас  отказался обсуждать план с Трампом по телефону или даже получить его копию.

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за "мирного плана" Трампа
Фото: EPA/UPG

Палестина разорвала все отношения с Соединенными Штатами и Израилем, в том числе связанные с безопасностью, после отклонения ближневосточного мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, передает Reuters.

"Мы проинформировали израильскую сторону ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в сфере безопасности", - сказал Аббас на однодневной чрезвычайной встрече Лигой арабских государств, созванной для обсуждения плана Трампа.

Израиль и силы безопасности Палестинской администрации давно сотрудничают в полицейских участках оккупированного Западного берега, которые находятся под палестинским контролем. У Палестины также есть соглашения о сотрудничестве в области разведки с ЦРУ, которые продолжались даже после того, как палестинцы начали бойкотировать мирные усилия администрации Трампа в 2017 году.

Аббас также сказал, что отказался обсуждать план с Трампом по телефону или даже получить его копию, чтобы изучить его.

Также лидер Палестины заявил, что не хочет, чтобы Трамп мог сказать, что с ним, Аббасом, консультировались по этому вопросу.

Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Палестинский столицей станет Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а отделенную от города разделительным забором часть, которая включает районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.

Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире заявила, что этот план не приведет к всеобъемлющему и справедливому миру и что Лига не будет сотрудничать с США в его реализации.

Министры подтвердили право палестинцев на создание будущего государства на основе земель, захваченных и оккупированных Израилем в ходе ближневосточной войны 1967 года, с Восточным Иерусалимом в качестве столицы, говорится в заключительном коммюнике.

Министры иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака, Ливана и других стран заявили, что не может быть мира без признания прав палестинцев и всеобъемлющего решения.

Три государства Персидского залива - Оман, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты - приняли участие в собрании Белого дома, где Трамп объявил о своем плане вместе с Нетаньяху.

Во вторник Нетаньяху заявил, что на этой неделе попросит свой кабинет одобрить применение израильского законодательства к еврейским поселениям на Западном берегу. Такой шаг мог бы стать первым шагом к официальной аннексии поселений и долины реки Иордан - территории, которую Израиль удерживал под военной оккупацией с момента его захвата в 1967 году.

Большинство стран считают израильские поселения на захваченных в результате войны территориях нарушением международного права.

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