США вводят чрезвычайный режим в связи с китайским вирусом

Запрещен въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае.

США с 2 февраля вводят режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за китайского коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Решение принято после того, как ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

С 17.00 американского времени в воскресенье вводится запрет на въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае. Все американцы, возвращающиеся из Китая, должны быть подвергнуты тщательному медицинскому обследованию, а те, кто побывал в китайской провинции Хубей, где началась вспышка коронавируса, будут направлены в двухнедельный карантин.

Аналогичные чрезвычайные меры уже приняты в Италии, Сингапуре и Монголии. Эвакуацию своих граждан из Китая проводят Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, Южная Корея и Индия. Многие страны рекомендуют своим гражданам не ездить в Китай.

Число стран, помимо Китая, в которых уже зафиксированы заразившиеся, достигло 24. Накануне такие случаи были зафиксированы в России, Швеции, Великобритании и Испании. Общее число заболевших в мире приближается к 12 тысячам. 259 человек скончались.

В Соединенных Штатах зафиксированы семь случаев коронавируса. Также сообщалось, что в США зафиксировали первый случай передачи китайского вируса от человека к человеку.