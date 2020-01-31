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В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов

В настоящее время в мире распространены три стандарта зарядных устройств.

В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
Фото: ua-reporter.com

Депутаты Европарламента проголосовали за введение на территории Европейского Союза единого разъема для зарядки гаджетов. За данную резолюцию проголосовали 582 депутата и 40 выступили против, сообщает BBC.

Документ предусматривает, что Еврокомиссия разработает новый регламент к июлю 2020 года.

В Брюсселе ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Известно, что против стандартизации выступила компания Apple, которая с 2012 года устанавливает в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning. В Apple считают, что поспешное введение универсальной зарядки негативно скажется на выбросах в окружающую среду и повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.

В настоящее время в мире распространены три стандарта зарядных устройств: micro USB и его усовершенствованная версия USB-C, а также разъем Lightning, используемый почти во всех новых устройствах Apple.

Идея перевести все мобильные устройства на единственный метод зарядки существует уже не первый год, Еврокомиссия продвигала эту идею последние 10 лет. По подсчетам ВВС, в 2009 году на европейском рынке продавалось больше 30 типов зарядных устройств.

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