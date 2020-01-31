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​Посол Израиля: встреча Путина и Зеленского в Иерусалиме не планировалась

Джоел Лион не слышал, чтобы Офис президента просил помочь с организацией переговоров.

​Посол Израиля: встреча Путина и Зеленского в Иерусалиме не планировалась
Фото: Главком

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Иерусалиме изначально не была прописана в графике визита украинского лидера.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил посол Израиля в Украине Джоел Лион.

"Я даже не знаю о том, что эта встреча предполагалась. Ее не было в программе", - отметил он.

По словам посла, он не получал сведений и лично не слышал, чтобы представители офиса Зеленского просили представителей израильского правительства помочь с организацией встречи с Путиным.

Ранее во время встречи с израильскими журналистами премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил, что к нему часто поступают предложения стать посредником в переговорах Украины и России в урегулировании войны на Донбассе. При этом сам Нетаньяху, как сообщают израильские медиа, пока не выказал своего согласия.

Напомним, 22 января появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста. Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест. 

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