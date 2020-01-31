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В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Заболевшие - члены одной семьи.

В Великобритании зафиксировали два случая заражения коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи.

Других подробностей о том, как и где проходит лечение больных, не сообщается.

Напомним, на данный момент число жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек.

Новый вирус добрался доТаиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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