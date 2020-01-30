В США зарегистрирован первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

Это шестой случай заболевания в соединенных Штатах.

В США зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом путем передачи от человека к человеку. Это произошло в штате Иллинойс.

Коронавирус был подтвержден у супруга женщины, которая ранее ездила в Китай и была сама поражена вирусом.

Таким образом общее количество пациентов, инфицированных вирусом и находящихся на территории США, выросло до шести, передает Голос Америки.

Кроме Иллинойса, случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Калифорнии, Аризоне и штате Вашингтон.

По состоянию на утро 30 января жертвами коронавируса в Китае стали 170 человек. Число инфицированных приближается к 8 тысячам.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.