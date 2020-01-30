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В Италии заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Шесть тысяч людей не могут сойти на берег. 

В Италии заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
Фото: ansa.it

В итальянском порту заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров. Всего на борту находятся 6000 человек, пишет ANSA

Супружескую пару из Гонконга разместили в изолированной каюте корабля Costa Crociere. У них осложнено дыхание и повышенная температура.

К больным прибыли итальянские медики, они проведут необходимые для выявления нового коронавируса тесты. Никто из пассажиров пока не может сойти на берег. 

"Ситуация находится под тщательным контролем всех участвующих органов, включая муниципалитет. Органы здравоохранения и морские власти немедленно активизировали себя. Все предусмотренные протоколы выполняются, и мы будем постоянно вести контроль", - заявил мэр города Чивитавеккья Эрнесто Тедеско.

Напомним, подтвердился первый случай заражения 2019-nCoV в Индии. Пациентом является студент Уханського университета. 

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