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“Не такий заразний, як грип чи кір”. Що відомо про новий коронавірус?

Поки в Китаї закривають провінції на карантин, аби обмежити розповсюдження коронавірусу, хворобу вже зафіксовано в Таїланді, Японії, Південній Кореї, Сінгапурі, США та Росії. Коронавірус за симптомами найбільш “схожий” до пневмонії або інших гострих респіраторних захворювань: висока температура, відсутність апетиту, ускладнене дихання, кашель. У той же час, попри загальну паніку, коронавірус наразі не настільки загрозливий, як часто змальовують в медіа.

Офіційно на сьогоднішній день від хвороби померло 25 людей, понад 800 інфікованих. Також стало відомо, що в Китаї вдалось вилікувати першу людину, яка захворіла новим вірусом – 56-річну мешканку провінції Ухань врятували медики Шанхаю, жінка звернулась в госпіталь через п’ять днів після підвищення температури. 

LB.ua зібрав усе, що відомо на сьогоднішній день про новий тип коронавірусу та дізнався, чи реально він загрожує Україні.

Фото: EPA/UPG

Заразились від змії

Коронавірус – тип вірусу гострого респіраторного синдрому. Для медицини сам вірус не новий, оскільки перші спалахи були зафіксовані ще всередині 1960-х років. Основними симптомами хвороби є висока температура, ускладнене дихання та сильний кашель. Вірус призводить до пневмонії або ниркової недостатності. Інкубаційний період – до двох тижнів. Свою назву отримав за вигляд під мікроскопом – він має сферичну форму, покриту шипами в формі корони. Щоправда, для медицини коронавірус не новий.

“Попередниками” нового коронавірусу є SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) та MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome). Епідемію першого тяжкого гострого респіраторного синдрому було зафіксовано в листопаді 2002 року в китайській провінції Гуандун. Переносниками хвороби були летючі миші. Від вірусу тоді померло 774 людини. Загалом зафіксовано 8098 випадків захворювання

Фото: EPA/UPG

“Наступник”, більш відомий, як близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром, вперше був зафіксований у Саудівській Аравії в червні 2012-го. Вірус “MERS” поширився на країни Близького Сходу, Африки та Південної Азії. Про випадки захворювання також повідомляли в Італії, Великобританії, США, Японії, Південній Кореї. Тоді збудником вірусу стало молоко та м’ясо верблюда. Врешті, до 2016 спалах епідемії спав і став швидше винятком, аніж небезпекою. 

Новий коронавірус – 2019-nCoV, пов’язують з ринком морепродуктів у провінції Ухань, де проживає понад одинадцять мільйонів людей. У грудні минулого року в місті було зафіксовано спалах епідемії пневмонії. Першого січня міський ринок було закрито, окрім риби там продавалась свині, птиця та змії. За даними вчених, ймовірно, саме від змії вірус передався людям: “Результати, отримані в ході аналізу, вперше говорять про те, що змія є найбільш імовірним резервуаром диких тварин для 2019-nCoV”, – зазначили автори дослідження.

В Ухані китайська влада будує спеціальну лікарню для інфікованих коронавірусом. Її планують здати в експлуатацію до третього лютого. 

Будівництво лікарні
Фото: EPA/UPG
Будівництво лікарні

Посилюють безпеку і в аеропортах. Наприклад, в Малайзії вже встановили теплові сканери, які можуть виявити захворювання серед приїжджих. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” пасажирів також перевірятимуть: “Не впроваджуються додаткові засоби спостереження за пасажирами, але спільно з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Таким чином, щодня санітарні підрозділи будуть зустрічати літаки, які прибувають з Китаю”, – заявив у четвер на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

Як це стосується українців?

В Україні випадків захворювання новим вірусом не було. І для нас він точно не є небезпечнішим за кір, спалах якого спостерігається в країні останні три роки. Екс-очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта пояснює, що: “З поганого – це те, що в результаті мутації вірус почав передаватись від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Однак, для будь-якого вірусу є базовий репродуктивний показник (“basic reproduction number”), який визначається таким пунктом як “R0”. Умовно кажучи, це одиниця, скільки один випадок може спричинити інших випадків захворювання. Наприклад, для вірусу Ебола “R0” складає 2; для вірусу грипу “R0” складає “4”; для кору – “12-16”; для нового коронавірусу “R0” складає “1,4-2,5”. Тобто, він не такий заразний, як грип чи кір”. 

Фото: EPA/UPG

Про відсутність підстав для хвилювання через китайський вірус заявив на брифінгу після засідання уряду і прем’єр-міністр Олексій Гончарук: “Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного зафіксованого випадку такого захворювання на території України”. 

Однак, щоб вберегти себе від різних небезпечних вірусів, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує часто й ретельно мити руки з милом, користуватися антисептичними засобами, уникати тісного контакту з людьми, що хворіють на грип, а також безпосереднього контакту з дикими тваринами чи відвідуванням ферм. Тим, хто під час подорожі захворів, рекомендують дотримуватись “етикету кашлю” – прикриватись і підтримуватись відстань з іншими людьми.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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