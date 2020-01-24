“Не такий заразний, як грип чи кір”. Що відомо про новий коронавірус?

LB.ua зібрав усе, що відомо на сьогоднішній день про новий тип коронавірусу та дізнався, чи реально він загрожує Україні.

Офіційно на сьогоднішній день від хвороби померло 25 людей , понад 800 інфікованих. Також стало відомо, що в Китаї вдалось вилікувати першу людину, яка захворіла новим вірусом – 56-річну мешканку провінції Ухань врятували медики Шанхаю, жінка звернулась в госпіталь через п’ять днів після підвищення температури.

Поки в Китаї закривають провінції на карантин, аби обмежити розповсюдження коронавірусу, хворобу вже зафіксовано в Таїланді, Японії, Південній Кореї, Сінгапурі, США та Росії. Коронавірус за симптомами найбільш “схожий” до пневмонії або інших гострих респіраторних захворювань: висока температура, відсутність апетиту, ускладнене дихання, кашель. У той же час, попри загальну паніку, коронавірус наразі не настільки загрозливий, як часто змальовують в медіа.

Заразились від змії

Коронавірус – тип вірусу гострого респіраторного синдрому. Для медицини сам вірус не новий, оскільки перші спалахи були зафіксовані ще всередині 1960-х років. Основними симптомами хвороби є висока температура, ускладнене дихання та сильний кашель. Вірус призводить до пневмонії або ниркової недостатності. Інкубаційний період – до двох тижнів. Свою назву отримав за вигляд під мікроскопом – він має сферичну форму, покриту шипами в формі корони. Щоправда, для медицини коронавірус не новий.

“Попередниками” нового коронавірусу є SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome) та MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome). Епідемію першого тяжкого гострого респіраторного синдрому було зафіксовано в листопаді 2002 року в китайській провінції Гуандун. Переносниками хвороби були летючі миші. Від вірусу тоді померло 774 людини. Загалом зафіксовано 8098 випадків захворювання.

Фото: EPA/UPG

“Наступник”, більш відомий, як близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром, вперше був зафіксований у Саудівській Аравії в червні 2012-го. Вірус “MERS” поширився на країни Близького Сходу, Африки та Південної Азії. Про випадки захворювання також повідомляли в Італії, Великобританії, США, Японії, Південній Кореї. Тоді збудником вірусу стало молоко та м’ясо верблюда. Врешті, до 2016 спалах епідемії спав і став швидше винятком, аніж небезпекою.

Новий коронавірус – 2019-nCoV, пов’язують з ринком морепродуктів у провінції Ухань, де проживає понад одинадцять мільйонів людей. У грудні минулого року в місті було зафіксовано спалах епідемії пневмонії. Першого січня міський ринок було закрито, окрім риби там продавалась свині, птиця та змії. За даними вчених, ймовірно, саме від змії вірус передався людям: “Результати, отримані в ході аналізу, вперше говорять про те, що змія є найбільш імовірним резервуаром диких тварин для 2019-nCoV”, – зазначили автори дослідження.

В Ухані китайська влада будує спеціальну лікарню для інфікованих коронавірусом. Її планують здати в експлуатацію до третього лютого.

Фото: EPA/UPG Будівництво лікарні

Посилюють безпеку і в аеропортах. Наприклад, в Малайзії вже встановили теплові сканери, які можуть виявити захворювання серед приїжджих. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” пасажирів також перевірятимуть: “Не впроваджуються додаткові засоби спостереження за пасажирами, але спільно з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Таким чином, щодня санітарні підрозділи будуть зустрічати літаки, які прибувають з Китаю”, – заявив у четвер на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

Як це стосується українців?

В Україні випадків захворювання новим вірусом не було. І для нас він точно не є небезпечнішим за кір, спалах якого спостерігається в країні останні три роки. Екс-очільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта пояснює, що: “З поганого – це те, що в результаті мутації вірус почав передаватись від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Однак, для будь-якого вірусу є базовий репродуктивний показник (“basic reproduction number”), який визначається таким пунктом як “R0”. Умовно кажучи, це одиниця, скільки один випадок може спричинити інших випадків захворювання. Наприклад, для вірусу Ебола “R0” складає 2; для вірусу грипу “R0” складає “4”; для кору – “12-16”; для нового коронавірусу “R0” складає “1,4-2,5”. Тобто, він не такий заразний, як грип чи кір”.

Фото: EPA/UPG

Про відсутність підстав для хвилювання через китайський вірус заявив на брифінгу після засідання уряду і прем’єр-міністр Олексій Гончарук: “Станом на сьогодні ніяких підстав для переживань в Україні немає. Немає жодного зафіксованого випадку такого захворювання на території України”.

Однак, щоб вберегти себе від різних небезпечних вірусів, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує часто й ретельно мити руки з милом, користуватися антисептичними засобами, уникати тісного контакту з людьми, що хворіють на грип, а також безпосереднього контакту з дикими тваринами чи відвідуванням ферм. Тим, хто під час подорожі захворів, рекомендують дотримуватись “етикету кашлю” – прикриватись і підтримуватись відстань з іншими людьми.