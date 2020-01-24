Комиссия нашла 33 несоответствия в работе директора Национального института рака

В том числе - наличие остатков некоторых препаратов с истекшим сроком годности и отсутствие писем на Минздрав об их перераспределении.

Комиссия Министерства здравоохранения нашла 33 несоответствия в работе директора Национального института рака Елены Колесник. Об этом свидетельствует документ о результатах проверки, который имеется в распоряжении редакции LB.ua.

Целью комиссии было проверить соблюдения условий контракта директором Национального института рака (НИР) Елены Колесник в период деятельности с 1 января 2017 года по 1 ноября 2019 года. Напомним, данная комиссионная проверка совершалась на основании поручения заместителя Министра Андрея Семиволоса 6 ноября, директор на это время была отстранена от выполнения обязанностей.

Из документа следует, что комиссия работала в течение месяца с 11 ноября по 13 декабря, и сделала подробные выводы на 66 листах.

Резюмируя, члены комиссии вынесли 33 вывода о несоответствиях, среди которых в том числе: нарушения при финансовых операциях, отсутствие обоснований при заказе ряда товаров и услуг, неэффективное формирования бюджетных запросов при расчетах потребности в лекарствах и медицинских изделиях, неэффективное расходование государственных средств, наличие остатков некоторых препаратов с истекшим сроком годности и отсутствие писем на Министерство здравоохранения об их перераспределении, формальная функция Медицинского совета при НИР, отсутствие утвержденного порядка поступления и использования средств от полученных благотворительных взносов, грантов и подарков, превышение полномочий при назначении членов внутренних комиссий при НИР, отсутствие договоров на аренду, что в свою очередь свидетельствует о нанесении убытков Институту, выявление недостачи при проведении инвентаризации на сумму около 23 тысяч гривен. Также, отсутствует положение и порядок премирования сотрудников НИР, найдены нарушения, связанные с пересмотром тарифов, вследствие чего бюджет НИР недополучил поступления, и другие нарушения.

В документе также содержится 26 рекомендаций в отношении того, что необходимо сделать НИР, чтобы устранить нарушения.

Директор, по мнению членов комиссии, должен предоставить объяснения по перечисленным нарушениям, но при этом Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о привлечении директора к дисциплинарной ответственности. Также, Комиссия предлагает “Решить вопрос о порядке возмещения недостачи, причиненного учреждению”. Как именно - в документе не уточняется.

LB.ua удалось дозвониться Елене Колесник. Она сообщила, что не хотела бы комментировать сами нарушения до тех пор, пока Министерство здравоохранения не пришлет ответ на ее пояснения, которые она отправила в министерство после того, как получила выводы комиссии.

“Я жду ответа из министерства на 120 страниц моих возражений. Там очень много неувязок. И они не спрашивали многие документы. Я дала возражения, и думаю, будет взаимопонимание. По факту – никаких коррупционных моментов нет. Проблема в том, что после предыдущей комиссионной проверки мы что-то исправили, и вот снова это всплывает уже в новой”, - сказала Елена Колесник. Она добавила, что часть документов запрашивали КРУ для своей проверки, и те же самые документы запрашивала новая Комиссия при проверке.

Напомним, также в НИР была проведена ревизионная проверка КРУ. Она была начата 2 сентября 2019 года, но приостановлена 3 сентября, возобновлена 15 октября и закончена 22 ноября 2019 года. Частично обе проверки проходили в одно время, в ноябре.

Также напомним, новая комиссионная проверка начала работу в рамках проведения реструктуризации института и предоставлении ему автономизации.

Напомним, что на данный момент продолжается расследование в рамках двух криминальных дел относительно закупок НИР через систему ProZorro. 25 октября МОЗ огласил результаты аудита в Институте, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения, и передал результаты правоохранителям

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