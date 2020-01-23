Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун

Большинство из заболевших и тех, кто умер вследствие заражения, имели другие заболевания.

Выздоровление от нового "уханского" штама коронавирса (2019-nCOV), который вызывает пневмонию, зависит от иммунитета больного. Самый большой риск заражения и летального исхода имеют люди со слабым иммунитетом, сообщила на своей странице в Facebook бывшая глава Минздрава Украины Уляна Супрун.

"Пока известно, что люди, которые умерли вследствие заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в том числе слабый иммунитет. Также из умерших большинство были преклонного возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – объяснила Супрун.

Многие из тех, кто заразился, работали или посещали рынок в г. Ухань в Китае, из-за чего вирус и прозвали уханским. Вирусу удобно распространяться в условиях китайских продуктовых рынков, где много продавцов и туристов, продаются живые и убитые животные, птицы, морепродукты.

"Вирус вызывает пневмонию с кашлем, лихорадкой и затруднением дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период продолжается около двух недель", – сообщила Супрун. Известно также, что вирус передается от человека к человеку и может мутировать. Пока вакцины от него нет, но нужно соблюдать общие правила гигиены: мыть руки, избегать людей с признаками заболевания, не трогать грязными руками глаза и рот.

Его симптомы такие же, как у острой респираторной инфекции. При первых их проявлениях нужно обратиться в больницу.

"В данный момент эксперты считают, что в зоне риска более вероятно находятся люди со слабым иммунитетом. Основное беспокойство вызывает диапазон выражения симптомов: у некоторых они легкие, другие болеют тяжело", – добавила Супрун.

Она подчеркнула, что уханский стал седьмым коронавирусом, а впервые их идентифицировали в 1960-х годах. Уляна Супрун пояснила, что "резервуаром" коронавирусов являются животные. Они быстро мутируют и изменяются, в том числе становятся патогенными для людей.

Напомним, новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов. Сейчас случаи заражения подтверждены в Сингапуре (у гражданина Китая) и Саудовской Аравии (у медсестры из Индии). Состояние первого пациента стабильное, а медсестра уже начала выздоравливать.