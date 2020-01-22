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С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли 11 человек

Всего с сентября 2019 до января гриппом переболело 6,2% населения Украины.

С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли 11 человек
Фото: Макс Требухов

С начала эпидсезона в Украине по состоянию на сегодня, 22 января 11 человек умерли от осложнений гриппа. Об этом сообщил на фейсбуке Центр общественного здоровья.

С 30 сентября 2019 года до 19 января 2020 года гриппом переболело 6,2% населения Украины и госпитализировано 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет.

ЦОЗ также напомнил, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа.

Фото: ЦОЗ
 

Напомним, 20 января сообщалось. Что в столице зафиксировали повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заболеваемость выросла на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей.

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