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​Британия выделит Украине 4,6 млн евро на медреформу

Эти деньги Украина получит до марта 2021 года.

​Британия выделит Украине 4,6 млн евро на медреформу
Фото: PinArt

Британия выделит Украине около 4,6 млн евро на поддержку медицинской реформы. Об этом в твиттере сообщило британское посольство.

"Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 миллиона фунтов (4,6 млн евро) до марта 2021 года", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на сегодня в Украине компьютеризировано только 40% больниц. До 31 января 2020 года главы ОГА будут должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях.

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