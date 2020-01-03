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В Украине от осложнений гриппа умер человек

Он заболел 20 декабря вирусом типа А. 

В Украине от осложнений гриппа умер человек
Фото: Макс Требухов

В Украине от осложнений гриппа скончался пациент. Он заболел 20 декабря вирусом гриппа типа А, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Украине в Facebook.

Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент сконачался 31 декабря.

"Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Имунизация уменьшает вероятность заболевания гриппом и рисков серйозных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", – подчеркнули в Центре.

С начала эпидсезона гриппа в Украине госпитализировали 53 527 человек, из них 79% – дети. С начала октября от гриппа вакцинировались более 200 000 человек. 

Сообщается, что грипп имеет схожие с ОРВИ симптомы, но куда более опасные:

  • внезапное начало болезни;
  • головная боль;
  • повышение температуры до 38 и больше;
  • ломота в мышцах, боль в горле;
  • кашель;
  • в отдельных случаях – рвота и понос.

Напомним, в апреле 2019 за одну неделю от осложнений гриппа скончались четыре пациента. 

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