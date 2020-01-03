В Украине от осложнений гриппа умер человек

В Украине от осложнений гриппа скончался пациент. Он заболел 20 декабря вирусом гриппа типа А, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Украине в Facebook.
Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент сконачался 31 декабря.
"Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Имунизация уменьшает вероятность заболевания гриппом и рисков серйозных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", – подчеркнули в Центре.
С начала эпидсезона гриппа в Украине госпитализировали 53 527 человек, из них 79% – дети. С начала октября от гриппа вакцинировались более 200 000 человек.
Сообщается, что грипп имеет схожие с ОРВИ симптомы, но куда более опасные:
- внезапное начало болезни;
- головная боль;
- повышение температуры до 38 и больше;
- ломота в мышцах, боль в горле;
- кашель;
- в отдельных случаях – рвота и понос.
Напомним, в апреле 2019 за одну неделю от осложнений гриппа скончались четыре пациента.