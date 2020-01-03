В Украине от осложнений гриппа умер человек

Он заболел 20 декабря вирусом типа А.

В Украине от осложнений гриппа скончался пациент. Он заболел 20 декабря вирусом гриппа типа А, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Украине в Facebook.

Несмотря на реанимационные мероприятия, пациент сконачался 31 декабря.

"Напоминаем, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. Имунизация уменьшает вероятность заболевания гриппом и рисков серйозных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания", – подчеркнули в Центре.

С начала эпидсезона гриппа в Украине госпитализировали 53 527 человек, из них 79% – дети. С начала октября от гриппа вакцинировались более 200 000 человек.

Сообщается, что грипп имеет схожие с ОРВИ симптомы, но куда более опасные:

внезапное начало болезни;

головная боль;

повышение температуры до 38 и больше;

ломота в мышцах, боль в горле;

кашель;

в отдельных случаях – рвота и понос.

Напомним, в апреле 2019 за одну неделю от осложнений гриппа скончались четыре пациента.