Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали

Из больницы в Каменском пациентов перевели в Днепр. 

В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Фото: glavcom.ua

Шесть человек пострадали и один скончался после некачественного наркоза, который они получили в ходе операции в больнице города Каменское Днепропетровской области. Об это пишут "Українські новини".

"В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркоз, от которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнениями были доставлены в Днепровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась", – сообщили в местной полиции.

Правоохранители начали расследование по статье за невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного. 

Напомним, в марте восьмилетний ребенок умер во время операции по удалению аденоидов в одной из больниц Одессы. Он скончался в хирургическом отделении, не выходя из наркоза.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также