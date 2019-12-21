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В Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривен

Суд арестовал злоумышленника с правом залога в 38 тыс. грн.

В Днепропетровской области грабитель украл с банковских карточек более миллиона гривен
Фото: npu.gov.ua

В Днепропетровской области полиция разоблачила 31-летнего местного жителя, который похитил с банковских счетов граждан более миллиона гривен. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.

“К совершению правонарушений злоумышленник тщательно готовился. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали «белым пластиком». В дальнейшем он использовал эти карты для дубляжа оригинальных карт граждан”, - говорится в сообщении.

Преступная схема выглядела так: во время использования банкомата, он имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Следовательно, получал доступ к банковским картам граждан.

Также мужчина менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это дало возможность не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах потерпевших лиц и оформлять онлайн-кредиты. 

Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривен граждан за последние полгода. Во время проведения обыска в его квартире полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Уголовное производство открыто по трем статьям: ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. 

Судом вынесено решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 гривен.

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