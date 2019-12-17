Днепропетровский облсовет выделил 67,7 млн гривен на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге

В бюджете области на 2019 год было заложено 62,475 млн гривен на эту реконструкцию.

Днепропетровский областной совет выделил 67,665 млн гривен на реконструкцию фасада стадиона "Металлург" в Кривом Роге в 2020 году. Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации агентству "Украинские новости".

На момент подписания бюджета, согласно документу, ремонт фасада выполнен на 0,1%. В бюджете области на 2019 год было заложено 62,475 млн гривен на реконструкцию фасада стадиона, однако ремонтные работы так и не началась.

Стадион "Металлург" вмещает 29,8 тыс. человек. Стадион был построен и открыт в 1970 году, на нем проводил матчи футбольный клуб "Кривбасс".

Напомним, аэропорт "Кривой Рог" проведет реконструкцию до 2022 года. На пополнение уставного капитала аэропорту необходимо 500 тыс. гривен, средства направят на создание проектной документации по капитальному ремонту фасада здания терминала. Планируется, что в 2022 году аэропорт сможет принимать 400 пассажиров в час.