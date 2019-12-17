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В Харькове из-за отравления угарным газом погиб мужчина и его двухлетний сын

Беременная женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Харькове из-за отравления угарным газом погиб мужчина и его двухлетний сын
Фото: hk.npu.gov.ua

В харьковской квартире семья из трех человек отравилась угарным газом. В результате происшествия мужчина и малолетний ребенок погибли, а беременная женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об этом сообщается на сайте полиции области и ГосЧС.

"16 декабря около 21:00 в Шевченковский отдел поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Как оказалось, заявителя попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина пришел к нему, дверь квартиры никто не открыл. После этого он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели обнаружили в квартире пятиэтажного дома тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю беременную женщину в бессознательном состоянии и двухлетнего мальчика. Всех жильцов вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия. Однако, к сожалению, мужчина и ребенок скончались.

В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной трагедии стала неисправность газовой колонки.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1, п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство)  с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в марте во Львове три работницы салона красоты отравились угарным газом. Ранее во Львовской области за сутки семь человек отравились угарным газом.

В январе от отравления угарным газом во Львове погибли двое туристов из Киева.

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